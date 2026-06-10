Aix-Villemaur-Pâlis

Vacances artistiques

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : 165 – 165 – 200 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20

Du 20 au 24 juillet PÂLIS Vacances artistiques. Au Tournefou.

Les enfants sont invités à expérimenter une discipline artistique par jour théâtre, peinture, musique, poésie, dessin,… accompagnés par des artistes professionnels qui les accueillent dans leur atelier.

165€ à 200€ la semaine.

Contacts +33 (0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com .

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Vacances artistiques Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance