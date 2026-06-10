Vacances artistiques Aix-Villemaur-Pâlis
Vacances artistiques Aix-Villemaur-Pâlis lundi 20 juillet 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Vacances artistiques
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : 165 – 165 – 200 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Du 20 au 24 juillet PÂLIS Vacances artistiques. Au Tournefou.
Les enfants sont invités à expérimenter une discipline artistique par jour théâtre, peinture, musique, poésie, dessin,… accompagnés par des artistes professionnels qui les accueillent dans leur atelier.
165€ à 200€ la semaine.
Contacts +33 (0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com .
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com
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English :
L’événement Vacances artistiques Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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