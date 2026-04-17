Montrieux-en-Sologne

Vacances buissonnières Stage pêche et nature à la Maison de la Chasse et de la Nature

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 200 – 200 – EUR

200

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Vacances buissonnières Stage pêche et nature à la Maison de la Chasse et de la Nature. Pratique de la pêche et découvertes nature.

Vacances buissonnières Stage pêche et nature à la Maison de la Chasse et de la Nature. Enfants et ados alterneront entre découverte du loisir pêche sous toutes ses formes et activités de découverte nature. En partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher. Enfants de 8 à 15 ans. 200 .

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 01 60 animation@fdc41.com

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English :

Vacances buissonnières Fishing and nature course at the Maison de la Chasse et de la Nature. Fishing practice and nature discoveries.

L’événement Vacances buissonnières Stage pêche et nature à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41