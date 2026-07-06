VACANCES POTERIE Bourgs sur Colagne
lundi 6 juillet 2026 · Bourgs sur Colagne
Informations pratiques
Bourgs sur Colagne
VACANCES POTERIE
Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 180 – 180 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20
Vacances poterie organisé par l’Atelier de Poterie à Chirac
Matériel, matière première, cuissons tout est compris dans le tarif
L’émaillage est offert pour les enfants
Vacances poterie organisé par l’Atelier de Poterie à Chirac
Matériel, matière première, cuissons tout est compris dans le tarif
L’émaillage est offert pour les enfants .
Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 84 68 39 77
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English :
Pottery vacations organized by Atelier de Poterie in Chirac
Materials, raw materials, firings are all included in the price
Glazing is free for children
L’événement VACANCES POTERIE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination
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