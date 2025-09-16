Vacances vacance Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre

Vacances vacance Rue de l’Hôtel de ville Tonnerre vendredi 16 janvier 2026.

Vacances vacance

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma Théâtre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Dans Vacances vacance, Ondine Cloez rend hommage à tous ces moments où l’on n’est pas exactement où l’on devrait être en avance ou en retard sur son corps, à côté, ailleurs.

Et si c’était ça, la grâce, ce moment où l’on semble en dehors de soi, comme atteint par quelque chose qui nous dépasse ?

Vacances vacance est un solo fait d’allers-retours entre le corps et la pensée, un monologue qui devient petit à petit une pièce chorégraphique. Ondine y déroule une pensée qui parle des vacances, de l’hypnose, de la maladresse, du bégaiement, de Démosthène, de la grâce et surtout de l’absence.

Le défi chercher l’endroit où l’on tombe, en se rapprochant toujours plus du vide ; amener le spectateur à une attention aigüe à ce qu’il est en train de voir maintenant, en relation avec ce qu’il a vu avant, ou imaginé ailleurs.

Vacances vacance est une utopie ironique vouloir vivre un moment de grâce sans arrêter de lui tordre le cou. Un petit bijou de malice et de délicatesse. .

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma Théâtre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 23 13 cinema@mairie-tonnerre.fr

English : Vacances vacance

German : Vacances vacance

Italiano :

Espanol :

L’événement Vacances vacance Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois