Vachement dépaysant > Lulu et Dame Nature Route de Plomb Ponts
Vachement dépaysant > Lulu et Dame Nature Route de Plomb Ponts samedi 6 juin 2026.
Ponts
Vachement dépaysant > Lulu et Dame Nature
Route de Plomb Jardin Lulu et Dame Nature Ponts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Lulu et dame nature est un jardin pédagogique en permaculture. Sur ses 14000 m2 on y trouve des légumes, des fruits, des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales. Vous trouverez aussi des chèvres, des lapins et des poules.
N’hésitez pas à venir goûter, toucher des plantes surprenantes et essayer notre parcours sensoriel.
Au programme
– 10h 18h Ouverture du jardin
– 11h Balade découverte des plantes avec Epic’ et simple
– 14h Balade découverte des plantes avec Epic’ et simple
En continu marché de créateurs et producteurs Restauration et buvette Animations vannerie, apiculture, animations autour de la laine, réflexologie (le matin), maquillage (dimanche seulement). .
Route de Plomb Jardin Lulu et Dame Nature Ponts 50300 Manche Normandie +33 6 63 65 85 30 jean-christophe.trublet@wanadoo.fr
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English : Vachement dépaysant > Lulu et Dame Nature
L’événement Vachement dépaysant > Lulu et Dame Nature Ponts a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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