Vacquerie et la photographie – « Auguste fait des chefs-d’œuvre », Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo, Rives-en-Seine

Informations pratiques

Vacquerie et la photographie – « Auguste fait des chefs-d’œuvre » 18 septembre 2026 – 3 mai 2027 Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2027-05-03T14:00:00+02:00 – 2027-05-03T18:00:00+02:00

Cette exposition qui se tiendra du 18 septembre 2026 au 3 mai 2027 mettra en lumière les liens d’Auguste Vacquerie, ami intime de Victor Hugo, avec la photographie, à la fois comme opérateur et comme modèle. Le sous-titre de l’exposition, « Auguste fait des chefs-d’œuvre », est la citation d’une lettre de Charles Hugo, fils de Victor Hugo, à sa mère (31 mars 1853) à propos des photographies réalisées par Auguste Vacquerie.

L’exposition se développera autour de deux thèmes majeurs. La première partie sera autour de Vacquerie photographe avec l’atelier Hugo-Vacquerie de Jersey: ayant suivi Victor Hugo en exil dans les îles anglo-normandes, Auguste Vacquerie a commencé à expérimenter la photographie à Jersey avec les fils de Victor Hugo. Cette partie qui plongera les visiteurs dans l’effervescence photographique de l’exil, avec une partie sur les techniques et le matériel utilisé, sera l’occasion de réunir l’ensemble des fonds Lefèvre-Vacquerie, dispersés sur le territoire national, grâce à des prêts exceptionnels ; puis la partie Vacquerie comme modèle et collectionneur sera l’occasion, à travers les fonds inédits du musée, d’aborder la naissance de la photographie professionnelle de portrait et d’évoquer la collection photographique de Vacquerie, à partir des fonds retrouvés dans la maison Vacquerie en 1953 suite à son acquisition auprès de la famille Lefèvre-Vacquerie. Cette partie permettra de reconstituer la « collection Vacquerie » entre souvenirs de famille et musée imaginaire.

L’exposition sera aussi l’occasion d’éditer un catalogue autour de l’atelier Hugo-Vacquerie, des portraits professionnels et de la « collection » d’Auguste Vacquerie.

Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo quai Victor Hugo 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Villequier Seine-Maritime Normandie 02 35 56 78 31 https://www.museevictorhugo.fr/ https://www.facebook.com/museevictorhugo/;https://www.instagram.com/sitesetmusees76/ La Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo est un musée de France consacré à l’histoire des famille Vacquerie et Hugo, en particulier celle de Léopoldine fille de Victor Hugo qui a fréquenté ce lieu (maison de sa belle-famille) et qui est décédée tragiquement dans la Seine avec son mari Charles Vacquerie. L’œuvre de Victor Hugo y est mis en lumière, en particulier les Contemplations dont plusieurs poèmes ont été écrits à Villequier, comme le poème « Demain, dès l’aube… ». Le musée présente également Auguste Vacquerie, celui qui a fait se rencontrer les deux familles, ami proche et comme fils spirituel pour Victor Hugo. Accès en voiture, en vélo par une vélo-route, en bus (ligne 506 entre Caudebec-en-Caux et le Havre)

Présence d’un parking à 300 mètres du musée ou place PMR rue Ernest Binet

Cette exposition qui se tiendra du 18 septembre 2026 au 3 mai 2027 mettra en lumière les liens d’Auguste Vacquerie, ami intime de Victor Hugo, avec la photographie, à la fois comme opérateur et comme…

©Département de Seine-Maritime – Archives départementales