Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte Brailly-Cornehotte
Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte Brailly-Cornehotte samedi 24 octobre 2026.
Brailly-Cornehotte
Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte
Brailly-Cornehotte Somme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
[Patrimoine nature gastronomie]
Suivez-nous sur les chemins de tours de haies de Brailly-Cornehotte. Vous saurez tout sur l’histoire de ce village courtil typique du Ponthieu. Cette vadrouille vous propose une découverte à deux voix en associant patrimoine bâti et naturel. Bonne ambiance et papilles à l’honneur pour le déjeuner dans un lieu hors du temps et chargé d’histoire à la Cabane Bambou.
Bon à savoir
Tarif 30€ personne
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr
[Patrimoine nature gastronomie]
Suivez-nous sur les chemins de tours de haies de Brailly-Cornehotte. Vous saurez tout sur l’histoire de ce village courtil typique du Ponthieu. Cette vadrouille vous propose une découverte à deux voix en associant patrimoine bâti et naturel. Bonne ambiance et papilles à l’honneur pour le déjeuner dans un lieu hors du temps et chargé d’histoire à la Cabane Bambou.
Bon à savoir
Tarif 30€ personne
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr .
Brailly-Cornehotte 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Heritage nature gastronomy]
Follow us on the hedge-tower paths of Brailly-Cornehotte. You’ll learn all about the history of this typical Ponthieu courtil village. This is a two-part discovery tour, combining built and natural heritage. Enjoy lunch in a timeless place steeped in history at the Cabane Bambou.
Good to know
Price: ?30/person
Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr
L’événement Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte Brailly-Cornehotte a été mis à jour le 2026-04-28 par Baie de Somme 3 Vallées