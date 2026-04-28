Brailly-Cornehotte

Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte

Brailly-Cornehotte Somme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

[Patrimoine nature gastronomie]

Suivez-nous sur les chemins de tours de haies de Brailly-Cornehotte. Vous saurez tout sur l’histoire de ce village courtil typique du Ponthieu. Cette vadrouille vous propose une découverte à deux voix en associant patrimoine bâti et naturel. Bonne ambiance et papilles à l’honneur pour le déjeuner dans un lieu hors du temps et chargé d’histoire à la Cabane Bambou.

Bon à savoir

Tarif 30€ personne

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr

[Patrimoine nature gastronomie]

Suivez-nous sur les chemins de tours de haies de Brailly-Cornehotte. Vous saurez tout sur l’histoire de ce village courtil typique du Ponthieu. Cette vadrouille vous propose une découverte à deux voix en associant patrimoine bâti et naturel. Bonne ambiance et papilles à l’honneur pour le déjeuner dans un lieu hors du temps et chargé d’histoire à la Cabane Bambou.

Bon à savoir

Tarif 30€ personne

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr .

Brailly-Cornehotte 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Heritage nature gastronomy]

Follow us on the hedge-tower paths of Brailly-Cornehotte. You’ll learn all about the history of this typical Ponthieu courtil village. This is a two-part discovery tour, combining built and natural heritage. Enjoy lunch in a timeless place steeped in history at the Cabane Bambou.

Good to know

Price: ?30/person

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr

L’événement Vadrouille du Parc à Brailly-Cornehotte Brailly-Cornehotte a été mis à jour le 2026-04-28 par Baie de Somme 3 Vallées