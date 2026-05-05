VAILLE que VAÏ La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors Saint-Martin-en-Vercors

Saint-Martin-en-Vercors

VAILLE que VAÏ

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 PLACE DU TILLEUL Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 21:45:00

Date(s) :

2026-06-05

Le voilà ! Il arrive ! Sous le grand chapiteau des étoiles, le nouveau spectacle des Azzimutés est enfin à votre porte ! Poussé par des vents puissants soufflants des quatre horizons, tissé de fils chatoyants aux accents contrastés, nous sommes là !

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La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors 7 PLACE DU TILLEUL Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com

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English :

Here it comes! Here it comes! Under the big top of the stars, the new Azzimutés show is finally on your doorstep! Driven by powerful winds blowing from the four horizons, woven from shimmering threads of contrasting accents, we’re here!

L’événement VAILLE que VAÏ Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Vercors Drôme