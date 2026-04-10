Val d’Or 2026 Salle des fêtes Avenay-Val-d’Or

Avenay-Val-d’Or

Val d’Or 2026

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or Marne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée VTT et VAE en forêt de la Montagne de Reims et sur les sentiers autour d’Avenay Val d’Or

Pour cette année, nous vous proposons des boucles de 10, 20, 30 et 45 kms ouvertes à partir de 14h00.Tout public

La Val d’Or

Randonnée VTT et GRAVEL

Organisée par le Rando Club du Val d’Or

3 circuits VTT 15 30 et 50 kms

2 circuits GRAVEL 60 et 90 kms

départ à la salle des fêtes d’AVENAY VAL D’OR (51) .

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est

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English : Val d’Or 2026

Mountain biking and VAE in the Montagne de Reims forest and on the trails around Avenay Val d’Or

This year, we’re offering 10, 20, 30 and 45 km loops open from 2.00 pm.

L’événement Val d’Or 2026 Avenay-Val-d’Or a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne