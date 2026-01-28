Val Foncine Trail

Foncine-le-Haut Jura

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-17 22:00:00

2026-05-16

Une édition sur deux jours avec les courses enfants et le nouveau format sur 10 km. .

Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Val Foncine Trail

