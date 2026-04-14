Val’Aïgo Fitness Contest, FT Val‘Aïgo, Villemur-sur-Tarn

Val’Aïgo Fitness Contest Samedi 25 avril, 08h00 FT Val‘Aïgo Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Samedi 25 avril à VILLEMUR SUR TARN

Venez encourager les athlètes et découvrir l’ambiance d’une compétition alliant gymnastique, endurance et haltérophilie !

Le Val’Aïgo Fitness Contest est une compétition de fitness en équipe de 2, destinée aux athlètes souhaitant se confronter dans un cadre structuré et exigeant.

La compétition est ouverte à tous, avec des catégories RX et Scaled, et des équipes réparties en HH, HF et FF.

Chaque équipe effectuera 4 WODs au cours de la journée, conçus pour tester vos qualités physiques, dans différentes modalités.

Les épreuves mettront l’accent sur la régularité, la polyvalence et la performance en équipe.

Vous pouvez participer en tant que bénévoles en vous rapprochant de l’organisation.

Les spectateurs sont les bienvenus pour encourager les athlètes.

Buvette, food trucks sont également au rendez vous !

25 avril 2026

FT Val’Aïgo / 22 avenue Michel Rocard – VILLEMUR SUR TARN

FT Val‘Aïgo 22 avenue michel rocard Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie 0764418805 http://ftvalaigo.fr https://www.instagram.com/ftvalaigo?igsh=OWU5aHp6NWlrN3lv&utm_source=qr [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/valaigofitnesscontest?igsh=MWRxamZqNjY4ZTNjOQ%3D%3D&utm_source=qr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764418805 »}]

Événement sportif à VILLEMUR SUR TARN