VALDO TRAIL SAlle des fêtes Brenoux

Informations pratiques

Brenoux

VALDO TRAIL

SAlle des fêtes Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les parcours restent similaires aux années précédentes, avec toujours ces beaux sentiers du Valdonnez à découvrir ou redécouvrir. ️

Alors, que vous soyez fidèles au rendez-vous ou que ce soit votre première participation, nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée sportive et conviviale !

Inscription sur place le jour de l’épreuve.

Les parcours restent similaires aux années précédentes, avec toujours ces beaux sentiers du Valdonnez à découvrir ou redécouvrir. ️

Alors, que vous soyez fidèles au rendez-vous ou que ce soit votre première participation, nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée sportive et conviviale !

Au programme

TRAILS

• trail 8 km / Départ à 10h / 300 d+ / Tarif 12€

• trail 13 km / Départ à 10h / 500 d+ / Tarif 15€

• trail 21 km / Départ à 9h / 850 d+ / Tarif 20€

RANDONNÉE 12 km / départ à 9h05 / Tarif 6€

COURSES ENFANTS Gratuites

• petites distances / départ à 9h15

• 4 km / départ à 10h

Inscription sur place le jour de l’épreuve au stade de Rouffiac Commune de Saint-Vauzile

Organisé par le Foyer Rural Rouffiac Animations .

SAlle des fêtes Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 77 99 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The routes remain similar to previous years, with the same beautiful trails in Valdonnez to discover or rediscover. ??

So, whether you’re a regular participant or taking part for the first time, we hope to see many of you there to share in this wonderful day of sports and camaraderie!

On-site registration on the day of the event.

L’événement VALDO TRAIL Brenoux a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT Mont Lozere