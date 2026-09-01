VALDO TRAIL SAlle des fêtes Brenoux
dimanche 20 septembre 2026 · SAlle des fêtes · Brenoux
Informations pratiques
Brenoux
VALDO TRAIL
SAlle des fêtes Langlade Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Les parcours restent similaires aux années précédentes, avec toujours ces beaux sentiers du Valdonnez à découvrir ou redécouvrir. ️
Alors, que vous soyez fidèles au rendez-vous ou que ce soit votre première participation, nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée sportive et conviviale !
Inscription sur place le jour de l’épreuve.
Les parcours restent similaires aux années précédentes, avec toujours ces beaux sentiers du Valdonnez à découvrir ou redécouvrir. ️
Alors, que vous soyez fidèles au rendez-vous ou que ce soit votre première participation, nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée sportive et conviviale !
Au programme
TRAILS
• trail 8 km / Départ à 10h / 300 d+ / Tarif 12€
• trail 13 km / Départ à 10h / 500 d+ / Tarif 15€
• trail 21 km / Départ à 9h / 850 d+ / Tarif 20€
RANDONNÉE 12 km / départ à 9h05 / Tarif 6€
COURSES ENFANTS Gratuites
• petites distances / départ à 9h15
• 4 km / départ à 10h
Inscription sur place le jour de l’épreuve au stade de Rouffiac Commune de Saint-Vauzile
Organisé par le Foyer Rural Rouffiac Animations .
SAlle des fêtes Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 77 99 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The routes remain similar to previous years, with the same beautiful trails in Valdonnez to discover or rediscover. ??
So, whether you’re a regular participant or taking part for the first time, we hope to see many of you there to share in this wonderful day of sports and camaraderie!
On-site registration on the day of the event.
L’événement VALDO TRAIL Brenoux a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT Mont Lozere
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