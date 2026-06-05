ATELIER PEINTURE Salle des fêtes Brenoux
mardi 15 septembre 2026 · Salle des fêtes · Brenoux
Informations pratiques
Brenoux
ATELIER PEINTURE
Salle des fêtes Langlade Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06
Reprise de l’atelier peinture le mardi 10 novembre de 14h à 17h !Un lieu ou l’on apprend, partage ses techniques et inspirations.
Que vous soyez débutants ou confirmés, chacun trouve sa place dans une ambiance conviviale.
Reprise de l’atelier peinture le mardi 10 novembre de 14h à 17h !Un lieu ou l’on apprend, partage ses techniques et inspirations.
Que vous soyez débutants ou confirmés, chacun trouve sa place dans une ambiance conviviale. .
Salle des fêtes Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05 foyer.rural.brenoux@gmail.com
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English :
The painting workshop resumes on Tuesday, November 10, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.! A place where you can learn, share techniques, and find inspiration.
Whether you’re a beginner or an experienced artist, there’s a place for everyone in this friendly atmosphere.
L’événement ATELIER PEINTURE Brenoux a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT Mont Lozere
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