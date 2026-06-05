MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS Pré de la tour Brenoux

Brenoux

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS

Pré de la tour Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Le marché saisonnier du Valdo fait son grand retour dès le vendredi 5 juin au Pré de la Tour !

Le marché saisonnier du Valdo fait son grand retour dès le vendredi 5 juin au Pré de la Tour !

Cette année, plusieurs temps forts viendront rythmer la saison avec un grand marché mensuel les 26 juin, 31 juillet, 28 août (à l’occasion du Festival de Langlade) et 25 septembre. Ces soirées spéciales permettront de découvrir encore plus de producteurs et d’artisans du territoire, tout en profitant d’animations musicales, culturelles ou festives.

Au fil de la saison, l’association vous proposera des fruits de producteurs du sud de la région afin de compléter les produits présents sur le marché (légumes, pains, fromages, bières, miel, pâtes à tartiner, charcuterie).

Et parce qu’il y en a pour tous les goûts, les amateurs de boissons sans alcool pourront profiter de jus de fruits proposés à la dégustation.

Tous les vendredis du 5 juin au 25 septembre De 17 h 30 à 20 h Pré de la Tour à Langlade-Brenoux

Venez faire le plein de produits locaux, soutenir les producteurs du territoire et partager un moment chaleureux et convivial.

Rendez-vous vendredi au marché, nous vous attendons nombreux ! .

Pré de la tour Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie rdv.valdo@gmail.com

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English :

The Valdo seasonal market returns to the Pré de la Tour on Friday, June 5!

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS Brenoux a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere