VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda
VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda samedi 16 mai 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
VALLESPIR COMEDY CLUB
Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Vivez une soirée pleine de rires et de bonne humeur avec des talents sur scène, pour cette 5ème édition.
Ouverture des portes à 19h
Boissons et restauration sur place
.
Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an evening full of laughter and good humor, with talented performers on stage for this 5th edition.
Doors open at 7pm
Drinks and food on site
L’événement VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
À voir aussi à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales)
- SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda 22 avril 2026
- SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda 23 avril 2026
- [ANNULÉE] PIÈCE DE THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Amélie-les-Bains-Palalda 26 avril 2026
- RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda 3 mai 2026
- VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 5 mai 2026