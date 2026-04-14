Amélie-les-Bains-Palalda

VALLESPIR COMEDY CLUB

Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vivez une soirée pleine de rires et de bonne humeur avec des talents sur scène, pour cette 5ème édition.

Ouverture des portes à 19h

Boissons et restauration sur place

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Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Enjoy an evening full of laughter and good humor, with talented performers on stage for this 5th edition.

Doors open at 7pm

Drinks and food on site

L’événement VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR