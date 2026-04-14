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VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda

VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle Jean Trescases

Ville : 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

VALLESPIR COMEDY CLUB

Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Vivez une soirée pleine de rires et de bonne humeur avec des talents sur scène, pour cette 5ème édition.
Ouverture des portes à 19h
Boissons et restauration sur place
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Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Enjoy an evening full of laughter and good humor, with talented performers on stage for this 5th edition.
Doors open at 7pm
Drinks and food on site

L’événement VALLESPIR COMEDY CLUB Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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