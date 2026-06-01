Vallon en Musique Vallon-sur-Gée
Vallon en Musique Vallon-sur-Gée samedi 20 juin 2026.
Vallon-sur-Gée
Vallon en Musique
Stade de Foot Vallon-sur-Gée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
l’Association du patrimoine organise avec l’Olympique Vallonnais sa fête de la Musique le 20 juin 2026 !
Venez chanter et danser avec nous, au programme
Quizz musical avec lots à gagner pour les meilleures équipes
Concert du groupe Elle est Il(s)
Dj set jusqu’au bout de la nuit assuré par DJ Quentin
Venez également découvrir en avant-première la programmation de Médié’Vallon, et vous aurez accès à une billetterie à prix réduit par rapport au jour J.
(Dégustation de notre boisson phare, la Bersonnette !) .
Stade de Foot Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire medievallon72540@gmail.com
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English :
the Heritage Association and the Olympique Vallonnais are organizing a music festival on June 20, 2026!
L’événement Vallon en Musique Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée de la Sarthe