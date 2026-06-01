Vallon-sur-Gée

Vallon en Musique

Stade de Foot Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

l’Association du patrimoine organise avec l’Olympique Vallonnais sa fête de la Musique le 20 juin 2026 !

Venez chanter et danser avec nous, au programme

Quizz musical avec lots à gagner pour les meilleures équipes

Concert du groupe Elle est Il(s)

Dj set jusqu’au bout de la nuit assuré par DJ Quentin

Venez également découvrir en avant-première la programmation de Médié’Vallon, et vous aurez accès à une billetterie à prix réduit par rapport au jour J.

(Dégustation de notre boisson phare, la Bersonnette !) .

Stade de Foot Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire medievallon72540@gmail.com

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English :

the Heritage Association and the Olympique Vallonnais are organizing a music festival on June 20, 2026!

L’événement Vallon en Musique Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée de la Sarthe