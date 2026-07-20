Vallonscènes Spectacle musical Soul Power Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Vallonscènes Spectacle musical Soul Power

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Venez découvrir l’histoire de la musique SOUL américaine au travers de ce spectacle musical, Soul Power .

Dans ce nouveau spectacle, Thomas DOUCET et ses acolytes nous racontent le rôle de certains artistes de la Soul et de leurs chansons dans l’évolution de leur pays, les Etats-Unis, dans les années 1950, qui interviennent après la fin de siècles d’esclavage. Musique live, vidéo, images s’entremêlent pour vous faire revivre ces années fortes. Avec Ray CHARLES, Nina SIMONE, ou encore Marvin GAYE, les mots et les notes ont changé le cours de l’histoire.

Durée de 1h30

A l’espace Paul GUIMARD (Saint-Mars-la-Jaille)

Réservation

_ La billetterie en ligne ouvrira le mardi 4 août

_ Il est possible des réserver des places dans tous les accueils des mairies déléguées de Vallons-de-l’Erdre.

_ Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte à l’Espace Paul GUIMARD 1h avant le début de la représentation.

_ Modes de règlements acceptés chèques, chèques-vacances, espèces.

Tarifs

_ Tarif plein, 13€.

_ Tarif partenaire et groupe, 11€.

_ Tarif réduit, 6€. (moins de 18ans, familles à partir de 4 membres dont 2 enfants, demandeurs d’emplois et bénéficiaires RSA, bénéficiaires de l’allocation de solidarité des personnes âgées ou de l’allocation aux adultes handicapés)

_ Tarif découverte, 4€. (élèves des établissements scolaires de Vallons-de-l’Erdre dans le cadre de la programmation scolaire, élèves de Artem danse, Tendance&cie, Poly-sons, jeunes inscrits aux activités proposées aux adolescents du pôle famille) .

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

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English :

Come discover the history of American SOUL music through this musical show, Soul Power.

L’événement Vallonscènes Spectacle musical Soul Power Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis