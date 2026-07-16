Valorisez vos déchets verts au jardin – Conférence exceptionnelle gratuite, Espace Malraux, Claye-Souilly

Informations pratiques

Valorisez vos déchets verts au jardin – Conférence exceptionnelle gratuite Samedi 10 octobre, 10h00 Espace Malraux Seine et Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Vos déchets verts valent de l’or, découvrez pourquoi !

Conférence | Samedi 10 octobre à 10h | Espace Malraux, Claye-Souilly | Entrée libre et gratuite !

Et si vos tontes de pelouse, feuilles mortes et tailles de haies étaient la clé d’un jardin plus beau, plus riche… et bien moins contraignant ?

Le Sigidurs, en partenariat avec la commune de Claye-Souilly, vous invite à une conférence animée par Denis PÉPIN, gratuite et ouverte à tous pour découvrir le potentiel insoupçonné de vos « déchets » végétaux.

Ce que vous allez changer dans votre jardin

Saviez-vous que les « déchets » végétaux sont en réalité une ressource précieuse pour protéger le sol, augmenter sa fertilité, favoriser la biodiversité et sa résilience au réchauffement climatique ou à la pénurie d’eau ?

Si vous ne connaissiez pas tous ces multiples avantages, cette conférence est faîte pour vous !

Denis PÉPIN, ingénieur écologue et agronome, lève le voile sur une pratique simple et accessible à tous : réemployer ses déchets verts (tontes de pelouse, feuilles mortes, fleurs, légumes, herbes indésirables, tailles des haies, des arbustes, arbres fruitiers, résineux…), plutôt que de les jeter.

Quelle que soit la taille ou le style de votre jardin, vous repartirez avec toutes les clés pour nourrir et entretenir votre sol sans engrais chimiques et vous simplifiez l’entretien tout au long de l’année. Résultat ? Vous pourrez profiter d’un jardin sain et naturel. Comme le dirait Denis PÉPIN : « Jetez vos a priori, mais ne jetez plus vos déchets végétaux ! »

➡ Pour demander à recevoir une alerte à l’approche de la conférence, cliquez-ici

Prolongez la rencontre avec une séance de dédicace

À l’issue de la conférence, Denis PÉPIN dédicacera son dernier ouvrage : « Je valorise mes déchets verts au jardin » – prix de vente 17 € – moyen de paiement : chèque et espèce. Pas de carte bleue.

Qui est Denis PÉPIN ?

Ingénieur écologue et agronome de formation, c’est un spécialiste du jardinage biologique et écologique. Il s’appuie sur les connaissances les plus récentes et sur sa longue expérience pour exercer ses activités de jardinier, journaliste, auteur, formateur et conférencier. N’ayant jamais jeté le moindre déchet organique, il est passé maître dans l’art du recyclage des déchets végétaux du jardin et des déchets organiques de la cuisine.

Espace Malraux Pl. Charles de Gaulle Claye-Souilly 77410 Seine et Marne Ile de France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Complu00e9tez et envoyez ce formulaire afin d’u00eatre alertu00e9(e) par mail u00e0 l’approche de la confu00e9rence u00ab Valorisez vos du00e9chets verts au jardin : une ressource fabuleuse pour un jardin plus facile, plus beau et plus fertile u00bb par Denis PEPIN, organisu00e9e par le SIGIDURS en partenariat avec la Ville de Claye-Souilly. Date et lieu : Samedi 10 octobre u00e0 10h Espace Malraux Place Charles de Gaulle 77410 Claye-Souilly Localisation : https://maps.app.goo.gl/9QgBAcZbYYSxFgvx7 ENTRu00c9E LIBRE ET GRATUITE : N’hu00e9sitez pas u00e0 inviter vos proches, vos collu00e8gues et vos connaissances ! », « type »: « rich », « title »: « Recevez une alerte u00e0 lu2019approche de notre confu00e9rence ! », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/h62d9xX2eHEXgzAQOIE_GeHuBROd4GjAbuldLv_zbEBFz6d3hytaS_sE6MmruR-KfzoZjYRrRSN2dIk=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/18KmMBBtAJSz7W2tefJ7ks7Ppxu4luqf7Q4p26GBKiek/viewform?edit_requested=true&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1318}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

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