VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage
VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage mercredi 1 juillet 2026.
Valras-Plage
VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY
Valras-Plage Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Valras-Plage ouvre ses portes à ceux qui veulent bouger avant de profiter d’un moment de farniente sur le bord de plage !
Tous les mardis et les dimanches vous pourrez retrouver à Valras des tournois de Beach Volley en 3×3 qui n’attendent que vous pour y participer !
La ville vous offre gratuitement pour cette activité une gourde et un ballon de Volley Ball. .
Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English :
Valras-Plage welcomes those who want to get active before relaxing on the beach!
L’événement VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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