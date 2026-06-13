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VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage

VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Valras-Plage

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY

Valras-Plage Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Valras-Plage ouvre ses portes à ceux qui veulent bouger avant de profiter d’un moment de farniente sur le bord de plage !
Tous les mardis et les dimanches vous pourrez retrouver à Valras des tournois de Beach Volley en 3×3 qui n’attendent que vous pour y participer !
La ville vous offre gratuitement pour cette activité une gourde et un ballon de Volley Ball.   .

Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

Valras-Plage welcomes those who want to get active before relaxing on the beach!

L’événement VALRAS PLAGE TOURNOI DE BEACH VOLLEY Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34

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