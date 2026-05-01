Valras-Plage

FÊTE DE LA SAINT PIERRE

Valras-Plage Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le rendez-vous très attendu mêlant traditions maritimes, procession en mer et ambiance festive.

La fête de la Saint-Pierre à Valras-Plage marque avec éclat le coup d’envoi des animations estivales. Véritable rendez-vous tant attendu par les locaux, elle fait vibrer la station entre traditions maritimes, procession en mer et festivités, dans une ambiance chaleureuse et festive qui lance pleinement la saison d’été.

Vendredi 26 juin

– 19h15 : déambulation de la Banda Mescaldis depuis le Palais de la mer jusqu’au village des pêcheurs.

– 20h : lancement des festivités par Monsieur le Maire, au village des pêcheurs. Concert de Floréal Vacquerin.

– 21h : concert de DJ Cassou au village des pêcheurs.

– 23h : feu d’artifice tiré depuis la jetée. Après le spectacle, soirée musicale avec DJ Cassou jusqu’à 00h30 du matin.

Samedi 27 juin

– 10h : tournois de beach-volley, sur la plage De Gaulle pour les adultes et à l’Archipel Sport (poste de secours central).

– 10h à 11h30 : visite de la navette de la SNSM, à la capitainerie. Ateliers de prévention sur les premiers gestes qui sauvent. Entrée libre, par groupe.

– 10h à 12h : descente en paddle avec les Rameurs de l’Orb. Départ 10h du pont Rouge à Sérignan, arrivée 12h sur le quai de l’Esplanade Turco. 5 € de participation au profit de l’association le cri des sirènes.

– 10h à 11h30 : marche dans l’eau avec les Pingouins de Valras-Plage, du Phare jusqu’au Casino. Inscriptions 5 € au profit du Téléthon, à partir de 9h au parking de la plage.

– De 11h à 12h au niveau de l’Arche : démonstrations culinaires et dégustations, par la Confrérie de la Pignate. Ragout de seiche et recette de poisson, par Francette Auriac et Daniel Scafa, Maîtresse des secrets et Grand Maitre.

– 12h à 14h : mouclade préparée par l’APPP, servie au village des pêcheurs (payante, sans réservation). Batucada dans le centre-ville.

– 14h à 17h : régate organisée par le CVO. Embarquement à la capitainerie, apéritif convivial à l’espace Guy Combes à l’arrivée.

– 14h30 : concours de pétanque en doublettes montées, organisé par la Pétanque de la Marine sur le parking de la plage de Gaulle. Ouverture des inscriptions à 14h, début du concours 14h30.

– 14h30 18h : challenge François Motis de rames traditionnelles sur l’Orb, proposé par Lous Ramaïres Valrassiens. Remise de la coupe à 19h au village des pêcheurs.

– 19h30 0h30 du matin : DJ Cassou au village des pêcheurs.

Dimanche 28 juin

Matin : Concours de pêche en mer et en bateau (challenge Henri Caumes) organisé par l’APPP et le Blue Fin Thon. Départ libre vers 8h, pesée à 12h à proximité de la capitainerie.

– 9h30 à 11h30 : visite guidée Valras-Plage village de pêcheurs ,

organisée par l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Réservation payante à réaliser en boutique ou en ligne.

– 10h : messe en l’église Notre-Dame du perpétuel secours avec la participation de la chorale Voix d’Orb.

– 11h : procession dans les rues de la Ville accompagnée par Quality Street Band, puis dépôts de gerbes à la Capitainerie du port et au phare, avec la participation de la chorale Voix d’Orb, des pêcheurs, de Lous Ramaïres et de la Confrérie de la Pignate.

– 12h à 14h : mouclade préparée par l’APPP, au village des pêcheurs (payante, sans réservation). Animation musicale de la peña Quality Street dans le centre-ville.

– 14h30 : concours de pétanque en triplette à la mêlée, organisé par la Pétanque de la Marine sur le parking de la plage de Gaulle. Ouverture des inscriptions à 14h, début du concours 14h30.

– 16h : défilé des jouteurs dans le cœur de ville, depuis le Palais de la mer.

– 16h30 18h30: tournoi de joutes languedociennes de la Saint-Pierre sur l’Orb organisé par Lous Ramaïres Valrassiens. Remise de la coupe à 19h au village des pêcheurs.

– 19h30 0h30 du matin : DJ Cassou au village des pêcheurs.

– 22h : Retour de la statue du Saint-Pierre en son église, porté par Lous Ramaïres, avec procession aux lampions et Peña du Quality Street Band.

Animations ouvertes à tous.

L’espace dégustation du village des pêcheurs (Esplanade Turco) est ouvert midi et soir. .

Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : FÊTE DE LA SAINT PIERRE

The eagerly-awaited event combining maritime traditions, sea processions and a festive atmosphere.

L’événement FÊTE DE LA SAINT PIERRE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34