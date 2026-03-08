VALRAS SWIMRUN

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vivez la 4e édition du Swimrun de Valras-Plage, un événement sportif et convivial ouvert à tous. Plusieurs épreuves, des enfants aux confirmés, entre terre et mer.

Venez vivre une expérience inoubliable à Valras-Plage avec la tenue de la 4ᵉ édition du Swimrun de Valras-Plage.

Un événement accessible aux personnes de tout âge et de tout niveau.

Le Swimrun de Valras-Plage propose plusieurs épreuves

– Les courses enfants de 1 à 4 km

– Le swimwalk 5 km de marche sur terre et dans l’eau

– Le Découverte 5 km de course et de natation au cœur de la commune

– L’Aventure un parcours de 10 km qui débute par le Découverte et se poursuit du côté du fleuve Orb

– Le Challenge une épreuve idéale pour les swimrunners plus expérimentés, permettant de découvrir le site des Orpellières

Le Swimrun de Valras est bien plus qu’un événement sportif. Vous aurez aussi l’occasion de partager un moment convivial dès 11h, avec l’ouverture du village de course à l’Esplanade Turco

– 11h 13h retrait des dossards et animations au village des exposants

– 12h 12h45 course enfants

– 13h30 échauffement en musique

– 14h30 départ des courses (swimwalk, 5, 10 et 20 km)

– 17h30 remise des prix, apéritif et musique

Profitez de 15% de réduction sur votre inscription avec le code suivant SWIMRUN15 .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the 4th edition of the Swimrun de Valras-Plage, a friendly sporting event open to all. A range of events, from children’s to experienced swimmers, between land and sea.

L’événement VALRAS SWIMRUN Valras-Plage a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34