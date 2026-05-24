Valras-Plage

CAFÉ RENCONTRE FRANCE ALZHEIMER

boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Un temps d’échange et de réconfort ouvert à toutes les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées, qui ressentent le besoin d’être écoutées, soutenues et accompagnées. Toutes les questions sont les bienvenues.

France Alzheimer Hérault vous invite au Café Rencontre Valrassien, pour un temps d’échange ouvert à toutes les personnes intéressées, et plus particulièrement à celles concernées par la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées. Dans un cadre chaleureux et bienveillant, chacun peut venir poser ses questions, partager son expérience, s’informer et trouver écoute et soutien. Ce moment de rencontre a pour objectif de rompre l’isolement, d’offrir un espace de parole libre et d’apporter du réconfort et un accompagnement aux personnes malades, comme à leurs proches aidants. Toutes les questions sont les bienvenues. .

boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 11 43 12

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English :

A time of exchange and reassurance open to all those affected by Alzheimer?s disease or related disorders, who feel the need to be listened to, supported and accompanied. All questions welcome.

L’événement CAFÉ RENCONTRE FRANCE ALZHEIMER Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34