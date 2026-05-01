ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS Valras-Plage
ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS Valras-Plage mercredi 27 mai 2026.
Valras-Plage
ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS
2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Atelier couture intergénérationnel spécial Fête des parents pour leur créer un cadeau à leur image. Accessible aux débutants comme aux personnes ayant déjà des bases.
Cet atelier couture propose de réaliser une création textile pour la Fête des parents accessoire décoratif, petit cadeau à offrir ou objet personnalisé. L’atelier est conçu pour être accessible à tous, avec une approche pratique et conviviale. Il permet de découvrir ou de consolider les bases de la couture tout en repartant avec une création faite main à offrir. Sur réservation. .
2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
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English : ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS
Intergenerational sewing workshop to create a special gift for parents. Accessible to beginners and those with a basic knowledge.
L’événement ATELIER COUTURE FÊTE DES PARENTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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