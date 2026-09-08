Vanessa Kayo Troyes
mercredi 30 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Vanessa Kayo
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 21:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Après le succès de Feignasse Hyperactive , Vanessa revient avec un nouveau spectacle !
Vanessa est enfin une femme épanouie un super boulot, un super ado, et un nouvel homme dans sa vie, un hollandais blond et parfait, après une série interminable de boulets. Peut-être enfin l’homme de sa vie ?
Psycho-test ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases).
– Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec.
– Tu te motives pour aller courir et respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro et vous parlez pendant 2 heures.
– Avant tu lisais beaucoup, maintenant tu regardes des vidéos de chats effrayés par des concombres.
– Tu pratiques l’éducation positive, mais pas tous les jours.
– Tu travailles sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même , un jour tu passes 5h devant Netflix.
Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !
Tu n’as rien coché ? Viens quand même, on ne sait jamais (en plus il faut que je paye mes impôts et que je nourrisse mon ado). .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Vanessa Kayo Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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