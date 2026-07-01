Informations pratiques

Palaiseul

Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le grand Zarzo

Chez Carole Burtin Palaiseul Haute-Marne

Tarif : 95 – 95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Plusieurs stages sont disponibles:

Niveau débutant Pratique et élégant, ce panier peut vous accompagner pour transporter de petits objets ou pour servir de rangement et décorer votre intérieur. Il fait l’unanimité ! Repas tiré du sac

À partir de 4 personnes, faites un atelier entre ami(e)s et choisissez votre date en me contactant. .

Chez Carole Burtin Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 86 08 32 burtincarole@gmail.com

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English :

L’événement Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le grand Zarzo Palaiseul a été mis à jour le 2026-07-17 par Antenne du Pays de Langres