Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le grand Zarzo Palaiseul
dimanche 26 juillet 2026 · Palaiseul
Informations pratiques
Palaiseul
Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le grand Zarzo
Chez Carole Burtin Palaiseul Haute-Marne
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Plusieurs stages sont disponibles:
Niveau débutant Pratique et élégant, ce panier peut vous accompagner pour transporter de petits objets ou pour servir de rangement et décorer votre intérieur. Il fait l’unanimité ! Repas tiré du sac
À partir de 4 personnes, faites un atelier entre ami(e)s et choisissez votre date en me contactant. .
Chez Carole Burtin Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 86 08 32 burtincarole@gmail.com
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L’événement Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le grand Zarzo Palaiseul a été mis à jour le 2026-07-17 par Antenne du Pays de Langres