Vannerie – panier rond, 77760 Guercheville, France, Guercheville

Vannerie – panier rond 2 mai – 29 juin 77760 Guercheville, France Seine-et-Marne

Tarifs : Adulte 99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T12:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T12:00:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

Dans ce stage venez fabriquer votre panier rond en vannerie sur arceaux.

Je vous présenterai mon activité puis je vous expliquerai les étapes de réalisation. Vous serez guidé tout au long de l’atelier. Vous pourrez utiliser plusieurs couleurs d’osier en fonction des variétés disponibles et également d’autres matériaux (laine, fils de coton, chanvre…).

Au plaisir de tresser avec vous ;)

Durée : 6h

Activité organisée par Lucie – Vannerie – Sculpture

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-panier-rond-7323

77760 Guercheville, France 77760 Guercheville, France Guercheville 77760 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-panier-rond-7323 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-panier-rond-7323 »}]

Panier rond sur arceaux Nature pratiques créatives