Vannerie sauvage

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Apprenez à reconnaître les plantes dans la nature et ensuite de les utiliser pour réaliser de petites créations simples en vannerie. Prévoir une tenue adéquate. Sur inscription avant le 13/03, 12h.

Autrefois, la bourdaine, le cornouiller, le jonc, la ronce étaient connus pour leur propriété de tressage tout autant que le saule. L’animatrice vous propose d’apprendre à reconnaître ces plantes dans la nature et ensuite de les utiliser pour réaliser de petites créations simples en vannerie. 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn to recognize plants in nature and then use them to make small, simple basketry creations. Bring appropriate clothing. Registration by 13/03, 12 noon.

L’événement Vannerie sauvage Wissembourg a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte