Vannerie sauvage Wissembourg

Autrefois, la bourdaine, le cornouiller, le jonc, la ronce étaient connus pour leur propriété de tressage tout autant que le saule. L’animatrice vous propose d’apprendre à reconnaître ces plantes dans la nature et ensuite de les utiliser pour réaliser de petites créations simples en vannerie. 0 .
English :
Learn to recognize plants in nature and then use them to make small, simple basketry creations. Bring appropriate clothing. Registration by 13/03, 12 noon.
