UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varennes

Varennes en fête Varennes

samedi 29 août 2026 · Varennes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
89144 Varennes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes

Varennes en fête

Varennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Venez profiter des animations à l’occasion de Varennes en fête ! Au programme maquillage, jeux, animation, structures gonflables, restauration et concert !   .

Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitefetesvarennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Varennes en fête

L’événement Varennes en fête Varennes a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois