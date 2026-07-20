AGENDA · Varennes
Varennes en fête Varennes
samedi 29 août 2026 · Varennes
Informations pratiques
Varennes
Varennes en fête
Varennes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter des animations à l’occasion de Varennes en fête ! Au programme maquillage, jeux, animation, structures gonflables, restauration et concert ! .
Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitefetesvarennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Varennes en fête
L’événement Varennes en fête Varennes a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois