Informations pratiques

Varennes

Varennes en fête

Varennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez profiter des animations à l’occasion de Varennes en fête ! Au programme maquillage, jeux, animation, structures gonflables, restauration et concert ! .

Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitefetesvarennes@gmail.com

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English : Varennes en fête

L’événement Varennes en fête Varennes a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois