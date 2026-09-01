Vaujours Retro Château-la-Vallière
dimanche 27 septembre 2026 · Château-la-Vallière
Informations pratiques
Château-la-Vallière
Vaujours Retro
314 rue de Vaujours Château-la-Vallière Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 11:30:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-27
Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches du mois de 9:30 à 11:30.
Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches du mois de 9:30 à 11:30, organisé par l’association Les Amis du Château de Vaujours et ses bénévoles.
Café, thé, croissants, pâtisseries et boissons non-alcoolisées en vente sur place au profit de l’association.
Avec les soutiens de la Mairie de Château-La-Vallière, du Département d’Indre-et-Loire, la Région Centre, de Classic Auto Invest, de Sport Rétro Touraine, La Vache Rose et de l’Association Les Amis Du Château de Vaujours. .
314 rue de Vaujours Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 14 60 info@chateaudevaujours.com
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English : Vaujours Rétro
Monthly meeting of vintage vehicles at the Château de Vaujours, every fourth Sunday of the month from 9:30 to 11:30, organised by the association Les Amis du Château de Vaujours and its volunteers.
Coffee, tea, croissants, pastries and non-alcoholic beverages for sale on the spot in aid of the assoc
L’événement Vaujours Retro Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE