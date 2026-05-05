Veillée à la bougie dans la maison traditionnelle, Ecomusée d’Ouessant, Ouessant

Veillée à la bougie dans la maison traditionnelle Samedi 23 mai, 20h30 Ecomusée d’Ouessant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À la lueur des bougies, laissez-vous conter la vie à Ouessant à travers des récits d’hier et d’aujourd’hui. Avec notre maquette à l’échelle, amusez vous à réaménager la maison traditionnelle en replaçant l’ensemble du mobilier.

Ecomusée d’Ouessant 85 Niou Huella, 29242 Ouessant, France Ouessant 29242 Finistère Bretagne 0298488637 https://pnr-armorique.fr/destination-parc/nos-maisons-de-parc/ecomusee-douessant Paysanne et maritime, une société s’est développée sur ce morceau de terre isolé du continent par une formidable ceinture de récifs et de courants : une société de femmes, livrées seules aux travaux agricoles, et à la construction des maisons tandis que les hommes naviguaient au long cours… 55.000 parcelles de terre témoignent de leur capacité à survivre ici. L’austérité de l’architecture dans ce pays sans arbres cache des intérieurs enluminés de couleurs vives, décorés comme des sanctuaires. L’architecture traditionnelle à Ouessant a tenu compte des caractéristiques très spéciales de la vie sur cette île. Les maisons conservées au Niou Huella témoignent de l’originalité d’une société axée à la fois sur la mer, domaine des hommes, et sur la culture du sol, domaine des femmes. L’aménagement intérieur de la maison, avec son mobilier peint, semble prendre raciné dans l’organisation de l’espace sur les bateaux. L’espace domestique ici conservé dans son environnement sert de cadre à une évocation de la vie sur l’Ile d’Ouessant naguère. Des rencontres organisées avec les anciens permettent d’évoquer l’évolution des modes de vie et d’assurer la transmission des gestes ancestraux. Sortie du bourg de Lampaul, en direction du créac’h : prendre à droite après le panneau de sortie de l’agglomération dirction « les maisons du Niou » ou Ecomusée du Niou

À la lueur des bougies, laissez-vous conter la vie à Ouessant à travers des récits d’hier et d’aujourd’hui. Avec notre maquette à l’échelle, amusez vous à réaménager la maison traditionnelle en du…

© Delphine Kermel – PNRA