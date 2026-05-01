Andouillé-Neuville

Veillée bretonne en scène ouverte Chez Léonard 2026

5 Rue d’Aubigné Andouillé-Neuville Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15

Veillée bretonne Fest Noz en scène ouverte au café associatif “Chez Léonard”

On vous donne donc rendez-vous pour une soirée sous le signe de la musique bretonne. L’occasion de venir danser en famille, avec votre instrument ou tout simplement pour danser ou écouter des airs de Basse et de Haute Bretagne.

En partenariat avec l’association Séno Breizh dont les danseurs viendront animer la soirée et apprendre aux débutants quelques pas de danse.

Dans le cadre de la Fest’Yves 2026 et de la Fête de la Bretagne 2026. .

5 Rue d’Aubigné Andouillé-Neuville 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 26 80 17 29

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English :

L’événement Veillée bretonne en scène ouverte Chez Léonard 2026 Andouillé-Neuville a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 35 ADMIN