Veillée « Burger quizz spécial logement », résidence Habitat jeunes de l’Etape, Louviers

Veillée « Burger quizz spécial logement » Jeudi 4 juin, 19h00 résidence Habitat jeunes de l’Etape Eure

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Les jeunes du FJT seront présents pour préparer les petits encas et participer à un grand jeu inspiré deu célèbre Burger Quizz afin de mélanger sérieux et rigolade autour du logement…

résidence Habitat jeunes de l’Etape 29 Avenue Henri Dunant, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0645117329 »}]

Durant la soirée avec les jeunes du FJT : atelier cuisine et grand jeu animé autour de la thématique logement avec lots à gagner ! Jeu Télé