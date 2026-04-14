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Visite libre du jardin, Le jardin de Jean, Louviers

Visite libre du jardin, Le jardin de Jean, Louviers vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le jardin de Jean

Adresse : 10 rue de la maison rouge, 27400 Louviers

Ville : 27400 Louviers

Département : Eure

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Le jardin de Jean Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Jardin à visiter avec plantes exotiques

Le jardin de Jean 10 rue de la maison rouge, 27400 Louviers Louviers 27400 Maison Rouge Eure Normandie
Jardin à visiter avec plantes exotiques

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