Visite libre du jardin, Le jardin de Jean, Louviers
Visite libre du jardin, Le jardin de Jean, Louviers vendredi 5 juin 2026.
Visite libre du jardin 5 – 7 juin Le jardin de Jean Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Jardin à visiter avec plantes exotiques
Le jardin de Jean 10 rue de la maison rouge, 27400 Louviers Louviers 27400 Maison Rouge Eure Normandie
Jardin à visiter avec plantes exotiques