AGENDA · Saint-Pey-d'Armens
Veillée conte pour adultes, Médiathèque de Pey, Saint-Pey-d’Armens
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Pey · Saint-Pey-d'Armens
Informations pratiques
Veillée conte pour adultes Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque de Pey Gironde
Public ados adultes, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.
Public ados-adultes
Médiathèque de Pey Bourg de Pey , Pey 40300 Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 77 33
Biblis en folie 2026
©Marc Saubion
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