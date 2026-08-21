Veillée conte pour adultes, Médiathèque de Pey, Saint-Pey-d’Armens

Informations pratiques

Veillée conte pour adultes Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque de Pey Gironde

Public ados adultes, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.

Public ados-adultes

Médiathèque de Pey Bourg de Pey , Pey 40300 Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 77 33

Biblis en folie 2026

©Marc Saubion