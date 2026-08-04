AGENDA · Ascain
Veillée contée Parc du pont romain Ascain
dimanche 30 août 2026 · Parc du pont romain · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Veillée contée
Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 21:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Contes du monde en partage dès 7 ans.
Repli sous les halles en cas de pluie. .
Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 eclatsdemots64@gmail.com
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English : Veillée contée
L’événement Veillée contée Ascain a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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