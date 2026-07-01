Veillée contée en cercle, Maris Stella, Wissant

Informations pratiques

Veillée contée en cercle Mardi 7 juillet, 20h30 Maris Stella Pas-de-Calais

Public convié – évènement privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00

Veillée contée en cercle

Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité.

pour la Maison de Vacances (Petits Frères des Pauvres) Maris Stella

Public : Moins de 12 personnes, en interaction

Durée : 45 minutes à une heure environ

Maris Stella rue du Professeur Leloir Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité Contes veillée

Mélanie Cravero