Veillée contée en cercle, Maris Stella, Wissant
mardi 7 juillet 2026 · Maris Stella · Wissant
Informations pratiques
Veillée contée en cercle Mardi 7 juillet, 20h30 Maris Stella Pas-de-Calais
Public convié – évènement privé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00
Veillée contée en cercle
Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité.
pour la Maison de Vacances (Petits Frères des Pauvres) Maris Stella
Public : Moins de 12 personnes, en interaction
Durée : 45 minutes à une heure environ
Maris Stella rue du Professeur Leloir Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité Contes veillée
Mélanie Cravero