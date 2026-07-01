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AGENDA · Wissant

Veillée contée en cercle, Maris Stella, Wissant

mardi 7 juillet 2026 · Maris Stella · Wissant

Veillée contée en cercle, Maris Stella, Wissant

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Maris Stella
Adresse
rue du Professeur Leloir
Ville
62179 Wissant
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Public convié - évènement privé

Veillée contée en cercle Mardi 7 juillet, 20h30 Maris Stella Pas-de-Calais

Public convié – évènement privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T21:30:00+02:00

Veillée contée en cercle

Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité.
pour la Maison de Vacances (Petits Frères des Pauvres) Maris Stella
Public : Moins de 12 personnes, en interaction
Durée : 45 minutes à une heure environ

Maris Stella rue du Professeur Leloir Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Un peu comme au coin du feu, pour quelques oreilles amies. Pas un spectacle, plutôt une animation autour de mon répertoire en oralité Contes veillée

Mélanie Cravero