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Veillée contée La courtise d’Etaine, épopée irlandaise Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée contée La courtise d’Etaine, épopée irlandaise Maison des Sources Tréhorenteuc samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison des Sources

Adresse : 3 Rue de Brocéliande

Ville : 56430 Tréhorenteuc

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Tréhorenteuc

Veillée contée La courtise d’Etaine, épopée irlandaise

Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

La harpiste Camille Taezi et le conteur Tortequesne vous donnent rendez-vous à la Maison des Sources pour écouter l’histoire irlande La Courtise d’Etaine amour, combat, magie et malice sont réunis pour une veillée épique.
A 20h30. Réservation conseillée.   .

Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28 

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English :

L’événement Veillée contée La courtise d’Etaine, épopée irlandaise Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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