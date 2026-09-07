VEILLÉE CULTURELLE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes, Place Rouge, Pointe-Noire
dimanche 20 septembre 2026 · Place Rouge · Pointe-Noire
Informations pratiques
VEILLÉE CULTURELLE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes Samedi 19 septembre, 18h00 Place Rouge Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00
Dans un esprit de convivialité et de transmission, la veillée comprendra au rythme du ka ou des boulaguels, des interventions de conteurs ; des jeux de mots ; des récits, des prises de parole du public et des mini tableaux dansés et chantés symbolisants des monuments de Pointe-Noire.
Ce temps fort permettra de rassembler les générations autour du patrimoine oral et de la mémoire populaire pointe-noirienne.
Place Rouge Guyonneau, 97116 Pointe-Noire Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe parking à proximité
Dans un esprit de convivialité et de transmission, la veillée comprendra au rythme du ka, des interventions de conteurs ; des jeux de mots ; des récits et des prises de parole du public.
©Yolande Éliézer
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