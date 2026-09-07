VEILLÉE CULTURELLE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes, Place Rouge, Pointe-Noire

Informations pratiques

VEILLÉE CULTURELLE – Pointe-Noire en récits, images et rythmes Samedi 19 septembre, 18h00 Place Rouge Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00

Dans un esprit de convivialité et de transmission, la veillée comprendra au rythme du ka ou des boulaguels, des interventions de conteurs ; des jeux de mots ; des récits, des prises de parole du public et des mini tableaux dansés et chantés symbolisants des monuments de Pointe-Noire.

Ce temps fort permettra de rassembler les générations autour du patrimoine oral et de la mémoire populaire pointe-noirienne.

Place Rouge Guyonneau, 97116 Pointe-Noire Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe parking à proximité

Dans un esprit de convivialité et de transmission, la veillée comprendra au rythme du ka, des interventions de conteurs ; des jeux de mots ; des récits et des prises de parole du public.

©Yolande Éliézer