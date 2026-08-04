Informations pratiques

Avranches

Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve

Eglise Notre-Dame-des-Champs Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Composée de 40 jeunes adultes, la chorale Godelieve se réunit chaque été pour arpenter les sentiers de bord de mer.

Nous marchons chaque jour et chantons chaque soir dans les chapelles et les églises que nous rejoignons.

Après Calais, Boulogne, le Tréport, Fécamp, Etretat de 2021 à 2025, nous découvrirons cette année la Baie du Mont Saint-Michel. Nous marcherons de Granville à Avranches du 8 au 16 août.

Nous animerons la veillée du 12 août à Avranches (20h30-22h). Il s’agit d’une veillée de chants polyphoniques, au sein de l’église Notre-Dame-des-Champs. Entrée libre et gratuite tout au long de la soirée.

Nous célébrerons la messe le 15 août, à 11h. .

Eglise Notre-Dame-des-Champs Avranches 50300 Manche Normandie

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English : Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve

L’événement Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve Avranches a été mis à jour le 2026-07-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts