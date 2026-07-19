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AGENDA · Tréhorenteuc

Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan La Maison des Sources Tréhorenteuc

samedi 1 août 2026 · La Maison des Sources · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Maison des Sources
Adresse
13 Rue de Brocéliande
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Retrouvez Ozégan pour une veillée contée à l’occasion de Lugnasad, fête des moissons qui nous invite à honorer la terre nourricière et féconde, à nous rapprocher de l’assemblée de Lug, en référence au dieu de la lumière et de la souveraineté. A 19h30.
Sur réservation. Buffet compris.   .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25 

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English :

L’événement Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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