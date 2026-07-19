Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan La Maison des Sources Tréhorenteuc
samedi 1 août 2026 · La Maison des Sources · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan
La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Retrouvez Ozégan pour une veillée contée à l’occasion de Lugnasad, fête des moissons qui nous invite à honorer la terre nourricière et féconde, à nous rapprocher de l’assemblée de Lug, en référence au dieu de la lumière et de la souveraineté. A 19h30.
Sur réservation. Buffet compris. .
La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25
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English :
L’événement Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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