Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan La Maison des Sources Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Retrouvez Ozégan pour une veillée contée à l’occasion de Lugnasad, fête des moissons qui nous invite à honorer la terre nourricière et féconde, à nous rapprocher de l’assemblée de Lug, en référence au dieu de la lumière et de la souveraineté. A 19h30.

Sur réservation. Buffet compris. .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

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English :

L’événement Veillée de Lugnasad la légende de Lug le lumineux par Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande