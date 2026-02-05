Veillée de noël patoisante Wimille
Veillée de noël patoisante Wimille dimanche 20 décembre 2026.
Wimille
Veillée de noël patoisante
3 rue du presbytère Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le cercle historique Wimille Wimereux, en partenariat avec la Ville de Wimille et la paroisse, organise sa traditionnelle veillée de Noël patoisante.
Des chorales viendront de toute la côte d’opale.
Avec la participation de ;
La Beurière,
Les Soleils Boulonnais
T’in Souvyin-tu de Berck
Les Bons Z’enfants d’Etaples
L’Association Loisirs Animations Bon Secours .
3 rue du presbytère Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France cercle.historique.ww@gmail.com
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English :
L’événement Veillée de noël patoisante Wimille a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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