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Veillée de noël patoisante Wimille

Veillée de noël patoisante Wimille dimanche 20 décembre 2026.

Adresse : 3 rue du presbytère

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 20 décembre 2026

Fin : dimanche 20 décembre 2026

Tarif :

Wimille

Veillée de noël patoisante

3 rue du presbytère Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Le cercle historique Wimille Wimereux, en partenariat avec la Ville de Wimille et la paroisse, organise sa traditionnelle veillée de Noël patoisante.
Des chorales viendront de toute la côte d’opale.

Avec la participation de ;
La Beurière,
Les Soleils Boulonnais
T’in Souvyin-tu de Berck
Les Bons Z’enfants d’Etaples
L’Association Loisirs Animations Bon Secours   .

3 rue du presbytère Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France   cercle.historique.ww@gmail.com

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English :

L’événement Veillée de noël patoisante Wimille a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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