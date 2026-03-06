Veillée du patrimoine | Condé-Folie Condé-Folie

Veillée du patrimoine | Condé-Folie

Rue des Marais Condé-Folie Somme

Gratuit

2026-05-23 18:30:00

2026-05-23 20:30:00

2026-05-23

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

En mai, direction les marais de Condé-Folie, pour une immersion dans une nature riche et préservée. Cette balade guidée vous invite à (re)découvrir les trésors vivants des marais, la soirée se poursuivra avec la compagnie Tambour Sorcier, pour leur spectacle ” Contes des marais et autres racontars de bourbier”.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-conde-folie-2026/

Rue des Marais Condé-Folie 80890 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Live show + guided tour]

The Regional Nature Park and its Pays d?art et d?histoire invite you to join them for their Veillées du patrimoine , original evenings combining historical discovery, heritage and live entertainment. An invitation for young and old to take a fresh look at the treasures that surround us, and to experience heritage in a sensitive and convivial way. Accompanied by an interpreter-guide, explore an emblematic site through its anecdotes, secrets and the stories, big and small, that have shaped its identity. At the end of the tour, it’s time for artistic emotion: theater, music, reading or other forms of expression!

In May, head for the marshes of Condé-Folie, for an immersion in a rich and preserved natural environment. This guided walk invites you to (re)discover the living treasures of the marshes, and the evening continues with the Tambour Sorcier company, for their show ? Contes des marais et autres racontars de bourbier?

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-conde-folie-2026/

