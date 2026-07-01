Veillée du patrimoine – Sailly-Flibeaucourt, Aire autoroutière – Sailly-Flibeaucourt, Sailly-Flibeaucourt

Informations pratiques

Veillée du patrimoine – Sailly-Flibeaucourt Samedi 8 août, 18h30 Aire autoroutière – Sailly-Flibeaucourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs « Veillées du patrimoine », des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique : théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

À l’occasion de cette veillée, venez découvrir « De sable et d’eau », un spectacle proposé par le conteur local Thomas Dupont. À travers récits, contes et légendes, il vous emmènera au cœur des mystères et des traditions de la baie de Somme !

Réservation obligatoire

Aire autoroutière – Sailly-Flibeaucourt 1 aire de la baie de somme Sailly-Flibeaucourt 80970 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-sailly-flibeaucourt/ »}]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs « Veillées du patrimoine », des soirées originales mêlant découverte historique et spectacle vivant. Conte Patrimoine