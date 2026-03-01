Veillée du Printemps avec Ozégan contes des premiers temps La Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée du Printemps avec Ozégan contes des premiers temps

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ozégan vous donne rendez-vous à la Maison des Sources pour une veillée contée et banquet pour célébrer le printemps.

Il vous partagera l’origine et la création des Mondes selon le génie des peuples de la terre. Les légendes du printemps nous reconnectent au temps de l’âge D’or où les humains vivait en harmonie avec les montagnes, les rivières, les animaux, les forêts et les étoiles !

Sur réservation. Buffet compris. .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Veillée du Printemps avec Ozégan contes des premiers temps Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-02-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande