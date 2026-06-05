Veillée du Solstice avec Ozégan contes et musique La Maison des Sources Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Veillée du Solstice avec Ozégan contes et musique

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ozégan vous donne rendez-vous à la Maison des Sources pour une veillée contée en musique et banquet pour célébrer le solstice d’été et l’apogée de la lumière.

Les contes de sagesse sont accompagnés d’un buffet végétarien de saison, concocté par Julie et Steeven de Vert l’infini .

Sur réservation. Buffet compris. .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

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English :

L’événement Veillée du Solstice avec Ozégan contes et musique Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande