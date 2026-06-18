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Veillée loups-garous ados +11 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Veillée loups-garous ados +11 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Veillée loups-garous ados +11 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Granville

Veillée loups-garous ados +11 ans

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:15:00

Date(s) :
2026-07-16

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux !

Durant cette veillée, les ados joueront au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.
La veillée se terminera autour d’une boisson et de grignotages afin de débriefer dans une ambiance sympa.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Veillée loups-garous ados +11 ans

L’événement Veillée loups-garous ados +11 ans Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer

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