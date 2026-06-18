Veillée loups-garous ados +11 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Veillée loups-garous ados +11 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville jeudi 16 juillet 2026.
Granville
Veillée loups-garous ados +11 ans
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:15:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux !
Durant cette veillée, les ados joueront au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.
La veillée se terminera autour d’une boisson et de grignotages afin de débriefer dans une ambiance sympa. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Veillée loups-garous ados +11 ans
L’événement Veillée loups-garous ados +11 ans Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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