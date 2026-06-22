Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Chez Tatie Granville
vendredi 17 juillet 2026 · Chez Tatie · Granville
Informations pratiques
Granville
Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Durant cet atelier, tu fabriqueras une eau de parfum et un fondant parfumé !
Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es. A partir de ans. .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé
L’événement Atelier fabrication d’eau de parfum et de fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
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