Veillée nature Miroir, Ô mon Miroir La Chaise-Dieu
Veillée nature Miroir, Ô mon Miroir La Chaise-Dieu vendredi 7 août 2026.
Veillée nature Miroir, Ô mon Miroir
RDV à l’étang du Breuil La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une soirée mêlant balade au crépuscule, petites histoires et grandes découvertes sur les animaux de l’eau. Par Solenne Muller, animatrice nature.
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RDV à l’étang du Breuil La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
An evening of twilight walks, stories and discoveries about water animals. By Solenne Muller, nature animator.
L’événement Veillée nature Miroir, Ô mon Miroir La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay