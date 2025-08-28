Veillée spectaculaire des Colporteurs d’imaginaires Le Coudray Saint-Germain-de-Coulamer

Veillée spectaculaire des Colporteurs d’imaginaires Solduk Compagnie Contes, musique et pyrotechnie Possibilité de repas partagé à partir de 19h, spectacle jusqu’à la tombée de la nuit

À partir de 6 ans

Possibilité de repas partagé à partir de 19h, spectacle jusqu’à la tombée de la nuit*

Soyez les bienvenus au campement des Colporteurs d’imaginaires, une

petite famille qui pérégrine sur les routes de France et d’ailleurs en

colportant des histoires d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

C’est d’abord une rencontre, un rythme, des numéros, puis une invitation

à choisir seul ou ensemble parmi une multitude d’histoires et de contes, un

objet qui vous sera raconté, en mots ou en musique, à l’ombre des roulottes

au coin de la flamme.

Un voyage éclectique pour petits et grands.

* Pour cette soirée nous vous convions à un apéro /repas partagé dès 19h (on compte

sur vos meilleures recettes ! ) .

La soirée se prolongera avec le spectacle à 20h30 réunissant contes, musique et

pyrotechnie… jusqu’à la tombée de la nuit, sous les étoiles.

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Le Coudray Ferme Pédagogique Saint-Germain-de-Coulamer 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

Veillée spectaculaire des Colporteurs d?imaginaires Solduk Compagnie: Tales, music and pyrotechnics Possibility of shared meal from 7pm, show until nightfall

German :

Spektakuläre Nachtwache der Colporteurs d’imaginaires Solduk Compagnie: Märchen, Musik und Pyrotechnik Möglichkeit zum gemeinsamen Essen ab 19 Uhr, Show bis zum Einbruch der Nacht

Italiano :

Serata spettacolare dei Colporteurs d’imaginaires Compagnia Solduk: narrazione, musica e giochi pirotecnici Possibilità di pasto condiviso dalle 19.00, spettacolo fino a notte fonda

Espanol :

Noche espectacular de Colporteurs d’imaginaires Compañía Solduk: Cuentacuentos, música y pirotecnia Posibilidad de comida compartida a partir de las 19h, espectáculo hasta el anochecer

