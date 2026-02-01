Veillée traditionnelle Salle municipale Lanvénégen

Veillée traditionnelle

Salle municipale 14 Rue de la Mairie Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 00:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Les élèves du département de musique traditionnelle vous invitent à une veillée. .

Salle municipale 14 Rue de la Mairie Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Veillée traditionnelle Lanvénégen a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan