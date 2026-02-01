Veillée traditionnelle Salle municipale Lanvénégen
Veillée traditionnelle Salle municipale Lanvénégen vendredi 13 février 2026.
Veillée traditionnelle
Salle municipale 14 Rue de la Mairie Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 00:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Les élèves du département de musique traditionnelle vous invitent à une veillée. .
Salle municipale 14 Rue de la Mairie Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée traditionnelle Lanvénégen a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan